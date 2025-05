Ednaldo participa de jantar da Fifa antes de congresso no Paraguai

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, participou na última quarta-feira (14) do jantar oficial que antecedeu a abertura do 75º Congresso Ordinário da Fifa. A cerimônia aconteceu no Palácio de los López, sede do governo do Paraguai, em Assunção, com lideranças do futebol e autoridades políticas.

O evento na capital paraguaia contou com a presença do Presidente da República do país, Santiago Peña, delegados dos 211 países chancelados pela Fifa e membros do Conselho da entidade. Ednaldo integra o grupo desde 2023.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Leomar Quintanilha, da Federação Tocantinense de Futebol, acompanharam o mandatário da CBF no evento. Também participaram do encontro gestores das principais confederações de futebol: Alejandro Domínguez (CONMEBOL), Victor Montagliani (CONCACAF), Aleksander Čeferin (UEFA) e Lambert Maltock (OFC).

Ednaldo Rodrigues (à direita) em evento da Fifa (Foto: Divulgação)

O 75º Congresso Ordinário da Fifa será realizado nesta quinta-feira (15), em Assunção, marcando início de um período significativo para a América do Sul, com competições relevantes para o calendário, como a Copa do Mundo Sub-20 da Fifa – Chile 2025, a Copa do Mundo Feminina da Fida – Brasil 2027 e as partidas comemorativas do centenário da Copa do Mundo da Fida em 2030, que serão realizados no Uruguai, Argentina e Paraguai.

Cerca de 2.500 pessoas são esperadas no Congresso Ordinário da Fifa, em Assunção. A entidade ainda apresentará convidados especiais, personagens marcantes e especialistas.