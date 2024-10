Saiba como funciona a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo

Venezuela, que empatou com a Argentina, por ora estaria na repescagem (Foto: Juan Barreto/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

A vitória da Seleção Brasileira de virada sobre o Chile alçou o Brasil à quarta posição das Eliminatórias, e hoje a equipe teria garantida uma das vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026. Mas a Seleção está a apenas dois pontos do sétimo colocado, a Venezuela, posição que agora leva para a repescagem.

➡️Veja as imagens de Chile x Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026

E essa última chance de classificação para o Mundial mudou. Para a Copa de 2022, a repescagem foi feita em um jogo único no Catar, que era o país-sede. Nas edições anteriores, a vaga era disputada em confrontos de ida e volta contra um representante da Oceania. A partir de agora, a Fifa estabeleceu que a repescagem será feita mediante um play-off com seis seleções.

Assim, quem ficar em sétimo nas Eliminatórias Sul-Americanas terá que disputar vaga com um representante da Ásia, um da África, um da Oceania e dois da América do Norte — a Concacaf ganhou uma seleção extra porque a Copa do Mundo será disputada por lá, em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México. E não há representante europeu nessa repescagem porque o Velho Continente, que reúne mais países, terá um sistema à parte.

Repescagem dará duas vagas à Copa do Mundo

Os seis países que disputarão a repescagem serão divididos em dois grupos. As duas seleções mais bem ranqueadas serão cabeças de chave e irão esperar pelos vencedores dos outros dois confrontos. E as duas seleções que triunfarem ao final da disputa estarão no Mundial.

O play-off classificatório será realizado nos países que sediarão a Copa do Mundo e servirão como evento-teste.

A mudança está diretamente ligada à alteração do total de participantes na Copa do Mundo. A partir do próximo Mundial, serão 48 seleções, 16 a mais do modelo que vigorou por mais de duas décadas. Assim, cada continente ganhou vagas a mais — na América do Sul, por exemplo, em vez de quatro vagas diretas, agora são seis.