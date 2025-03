Romário, ex-jogador da Seleção Brasileira, é uma das atrações da Liga Nacional de Showbol, que acontece no Rio de Janeiro nesta e na próxima semana. Com o período de Data Fifa, o Baixinho, em entrevista ao Lance!, opinou sobre a titularidade de Wesley, do Flamengo, na Canarinho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu, se fosse treinador, colocaria ele como titular na partida contra a Argentina - disse Romário.

Para Romário, Brasil pode vencer Argentina

O senador Romário, presidente do America, afirmou que o Brasil, mesmo sem Neymar, tem chances de fazer um grande jogo contra a Argentina.

— Claro, um grande jogador sempre gosta desse jogos. A Argentina é a atual campeã do mundo, então é a grande favorita. Mas o Brasil, por mais que não tenha o Neymar, e eles não tem o Messi, tem condições de chegar lá e fazer um bom jogo - opinou.

Romario no Showbol (foto: Lucas Bayer/Lance!)

Wesley se destaca em oportunidade na Seleção

Wesley entrou na partida aos 39 minutos do segundo tempo no lugar de Vanderson. Com bastante velocidade e agilidade na troca de passes, o jogador de 21 anos fez jogadas importantes no setor do ataque. Veja alguns números dele em campo, divulgados pelo site Sofascore:

continua após a publicidade

✅ 11/12 passes certos (92%!)

🔑 2 passes decisivos (!)

💪 6/6 duelos ganhos (1° do time!)

🆚 3 desarmes (1° do jogo!)

👊 2 faltas sofridas (!)