Rodrygo comenta polêmica envolvendo pênaltis contra a Seleção Brasileira: ‘Duvidosos’

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 20:45 • Madrid (ESP)

O atacante da Seleção Brasileira, Rodrygo, questionou a decisão da arbitragem em marcar dois pênaltis contra o Brasil. Para o jogador do Real Madrid, os lances são duvidosos.

Um jogo difícil e a gente já sabia que seria assim. Eles tocam muito a bola e sempre tentam controlar o jogo. Da arbitragem eu não gosto muito de ficar falando, nem entrando em polêmicas, mas os dois pênaltis foram meio duvidosos. A gente viu que depois ele tentava compensar para a gente, porque foi feio. Estamos felizes com o nosso empenho para conseguir voltar depois de estar perdendo de 2 a 0. Isso é muito importante para o nosso crescimento — disse Rodrygo

Rodrygo também fez um balanço da Seleção Brasileira nesta primeira Data Fifa de 2024. Para o atacante, foi mais complicado encaixar a marcação contra os espanhóis, que possuem uma equipe repleta de jovens qualificados.

- Foi mais difícil encaixar a marcação. Com a Inglaterra a gente conseguiu pressionar. Só na hora do meu gol que a gente conseguiu pressionar da forma que a gente treinou. Foi difícil porque os moleques deles têm bastante qualidade e se movimentam bastante. Essa foi a diferença do jogo contra a Inglaterra - afirmou o atacante do Real Madrid. E completou celebrando o primeiro gol de Endrick no Santiago Bernabéu:

- Entrou e já fez gol. O primeiro gol dele no Bernabéu. Isso já dá muita confiança para o futuro. Tinham muitos torcedores do Real Madrid. Então, ele já foi se sentindo em casa.

Rodrygo marcou o primeiro gol do Brasil contra a Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Rodrygo também considerou que a Seleção Brasileira vai voltar ainda mais forte para os próximos desafios.

- Estamos muito felizes e empolgados com o trabalho. Ainda mais quando os resultados vêm. As vezes você joga bem e o resultado não vem e você fica com uma sensação ruim. Primeiro jogo a gente ganhou e agora um empate, que da forma como foi o jogo foi importante. Saímos felizes e concentrados para voltar.

Agora, a Seleção Brasileira só volta a entrar em campo em junho. O Brasil vai enfrentar o México, no dia 8, em local a ser definido.