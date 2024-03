Eric Faria elege melhor jogador do Brasil contra a Espanha e analisa saldo da Data Fifa

Brasil empatou com a Espanha em 3 a 3 nesta terça-feira (26) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 20:16 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira empatou em 3 a 3 com a Espanha nesta terça-feira (26), no segundo jogo de Dorival Júnior pela equipe. Nas redes sociais, o jornalista Eric Faria elegeu o goleiro Bento como melhor jogador do Brasil e aproveitou para analisar o início do trabalho do técnico.

- Melhor do Brasil em campo até agora é o goleiro Bento. Partida fantástica do paredão do Furacão! - escreveu Eric, já na reta final do jogo.

- O resultado foi bem melhor do que a atuação. Normal. Oito, nove dias de treino. Mas pra auto estima do Dorival, dos atletas, esse giro na Europa foi importante. Reabre um caminho pro restante do ano - completou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No último sábado, a Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 1 a 0, no Wembley, com gol de Endrick. No Santiago Bernabéu, os gols do Brasil foram marcados por Rodrygo, Endrick e Lucas Paquetá. A próxima Data Fifa acontece em junho, com amistosos contra México e Estados Unidos.