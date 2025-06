Rodrigo Caetano responde a críticas de jogador ausente em lista de Ancelotti na Seleção

Coordenador executivo geral da Seleção Brasileira masculina, Rodrigo Caetano respondeu às críticas de Renan Lodi, que afirmou merecer estar presente na convocação de Carlo Ancelotti para esta Data Fifa. O dirigente revelou que o lateral-esquerdo estava na pré-lista para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e discordou do tom utilizado.

— Tem (potencial para estar na Seleção) e também fez parte da lista larga. O Renan Lodi estava entre os laterais, ele está sendo observado. Eu acho que é um direito sonhar ou desejar estar aqui, isso é legítimo. Talvez ele tenha se equivocado na forma, na expressão, porque dizer que tem bons números, que fez uma boa temporada, que merece, é legítimo. Quando vai para a questão da comparação com quem está aqui, talvez não tenha sido o melhor caminho. Mas ele está no direito de buscar e só tem um jeito, cada vez jogar mais e melhor para que o treinador, numa das próximas oportunidades, possa chamar — declarou o coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em entrevista ao "Sportv".

Lodi declarou ter números melhores que os laterais-esquerdos que representam o Brasil nesta Dafa Fifa, Alex Sandro e Carlos Augusto. Além disso, citou "preconceito com a Liga Saudita" como possível explicação pela ausência. Em outro momento, Rodrigo Caetano abordou o tema, discordando da opinião do jogador do Al-Hilal.

— O fato de não jogar em torneios internacionais, não quer dizer que a gente não observe. É a mesma comparação que eu já ouvi: "Não, mas não dão a real importância para a Liga Árabe". Claro que damos, o Bento está aqui, por exemplo. Para cada uma das posições, especificamente, tem uma determinada exigência. Tem uma exigência no meio de campo, uma exigência física, de intensidade, às vezes diferente de outra posição. E aí você vai para uma liga que, naquela posição específica, você não é aprovado — disse o dirigente.

— Mas tem jogadores que sempre estiveram (no radar) mesmo em ligas que não são as principais. Agora, depende, você olha quantos jogos, em um período de três, quatro meses, de uma convocação para outra, contra aqueles que estão jogando o Champions, aqueles que estão jogando Liga Europa. É a competição natural — completou.

Números de Renan Lodi e dos laterais-esquerdos da Seleção Brasileira

O Lance! levantou os números de Renan Lodi dos laterais-esquerdos presentes na convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira, Carlos Augusto e Alex Sandro, na temporada 2024-25. O jogador do Al-Hilal leva vantagem nas participações em gols em relação aos atletas de Inter de Milão e Flamengo. Confira abaixo.

Renan Lodi x Carlos Augusto x Alex Sandro em 2024-25

Jogos: 37 x 46 x 33 Gols: 4 x 3 x 1 Assistências: 8 x 4 x 1 Passes decisivos por jogo: 1,1 x 0,3 x 0,8 Acerto no cruzamento: 25% x 28% x 31% Bolas recuperadas por jogo: 3,9 x 2,2 x 3,8 Desarmes por jogo: 1,7 x 0,9 x 1,1 Interceptações por jogo: 1,1 x 0,3 x 1,1 Faltas por jogo: 1,2 x 0,3 x 1,8

