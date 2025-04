Real Madrid não dificultará saída de Ancelotti para a Seleção Brasileira

O Real Madrid e Carlo Ancelotti estão dispostos a encerrar sua trajetória juntos de maneira amigável e honrosa. Segundo reportagem do jornalista Alfredo Matilla, do "Relevo", o clube espanhol já pactuou com o treinador italiano uma saída que inclui o pagamento integral do ano restante de contrato — válido até 2026 - e a nomeação de Ancelotti como embaixador vitalício do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ancelotti, que recebe 11 milhões de euros (cerca de R$71 milhões) brutos por temporada, será tratado como uma lenda madridista. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quer garantir que o técnico deixe o clube com todas as honras possíveis, reforçando a imagem de respeito e gratidão construída ao longo dos oito anos de relação - divididos em duas passagens (2013-2015 e 2021-2025).

continua após a publicidade

➡️Carlo Ancelotti já tem data para se juntar à Seleção Brasileira, diz jornal

Mesmo com a recente eliminação na Champions League e a perda da final da Copa do Rei, o clube decidiu manter Ancelotti no cargo até o fim da temporada, evitando qualquer ruptura traumática. A ideia é que, no último jogo da Liga, no dia 25 de maio contra a Real Sociedad, o Santiago Bernabéu celebre sua despedida com uma cerimônia especial, exibindo seus 15 títulos conquistados e recebendo homenagens de jogadores e ex-jogadores.

Ancelotti pode assumir a Seleção para os jogos de junho

Ainda segundo Matilla, Ancelotti não encontrará resistência para assumir a Seleção Brasileira, onde sua influência já poderá ser percebida nas convocações previstas para maio. A expectativa é que o treinador participe dos amistosos contra Equador e Paraguai, em junho, já iniciando seu novo projeto.

continua após a publicidade

O vínculo de Ancelotti com o Real Madrid, no entanto, não será completamente rompido. O treinador seguirá próximo ao clube, principalmente pela relação direta que manterá com os jogadores brasileiros como Militão, Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick. A comunicação entre o técnico e o Real deve ser contínua para coordenar convocações e viagens.

➡️Conflito entre Ancelotti e Endrick começou antes da contratação no Real

Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, se aproxima da Seleção Brasileira (Foto: Javier Soriano/AFP)