Clube da Eagle Football, holding do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, o RWD Molenbeek perdeu o acesso à elite do Campeonato Belga. O roteiro da eliminação foi cruel com a modesta equipe, que jogou a Primeira Divisão na temporada 2023/2024.

No último domingo (27), o Molenbeek foi a campo para a segunda partida dos playoffs e precisava vencer por três gols de diferença após ter perdido por 2 a 0 na ida. A equipe abriu 3 a 0, mas sofreu dois gols no fim e foi eliminado.

Este foi mais um duro golpe para Textor na campanha da equipe belga. O Molenbeek liderou grande parte da competição nos pontos corridos, chegou a estar a uma vitória da elite a três jogos do fim, mas somou apenas um ponto.

Na última rodada, um empate daria a vaga na Pro League e isso estava acontecendo até os 41 minutos do segundo tempo. No entanto, o La Louvière balançou a rede e confirmou o acesso com a segunda colocação do torneio, somando 59 pontos - o Molembeek somou 57.

O RWD Molenbeek foi comprado por John Textor no início de 2022, em negociação por 80% das ações. Pelo clube passaram peças conhecidas pelo torcedor alvinegro nos últimos anos, como Cláudio Caçapa, atual auxiliar do Alvinegro, que foi técnico.

Fracasso recente na França

John Textor sentiu na última semana outro golpe no planejamento esportivo da Eagle. O Lyon vencia o Manchester United fora de casa por 4 a 2 pela fase quartas de final da Liga Europa, já na prorrogação e com um a menos em campo, mas levou a virada e foi eliminado.

O Lyon, no entanto, segue vivo no Campeonato Francês na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com 54 pontos na 5ª colocação, o time comandado pelo auxiliar Jorge Maciel - devido à suspensão de Paulo Fonseca - está a um de entrar na zona de classificação.