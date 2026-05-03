Manchester United vence Liverpool por 3 a 2 e carimba vaga na Champions League
Red Devils voltam a competição após 2 anos
Em um dos maiores clássicos do futebol mundial, Manchester United e Liverpool protagonizaram um jogo de seis gols neste domingo (3), em Old Trafford, pela 35ª rodada da Premier League. Com grande atuação de Matheus Cunha, envolvido diretamente nos três tentos da equipe, os Red Devils venceram por 3 a 2 e se aproximaram da zona de classificação para competições europeias. Pelo lado dos visitantes, Szoboszlai e Gakpo descontaram.
O jogo começou equilibrado, mas logo foi dominado pelo Manchester United. Aos 6 minutos, em cobrança de escanteio de Mbeumo, a bola sobrou para Matheus Cunha na entrada da área; o brasileiro finalizou de perna direita, a bola resvalou na defesa e, no rebote, o atacante acertou um chute de perna esquerda para abrir o placar. O segundo gol veio em um contra-ataque polêmico ainda no primeiro tempo: após roubo de bola no campo de defesa, Bruno Fernandes recebeu e cruzou para Sesko, que chutou fraco; Woodman defendeu, mas a bola sobrou para Matheus Cunha, que tocou para Luke Shaw. O lateral cruzou para Bruno Fernandes, que tocou de cabeça; Woodman espalmou, a bola bateu em Sesko e entrou. O VAR revisou um possível toque de mão do atacante, mas o gol foi validado.
A volta do intervalo foi eletrizante. O Liverpool acordou e diminuiu logo nos primeiros minutos: Szoboszlai roubou a bola no meio-campo, partiu para cima da defesa e chutou rasteiro. O ímpeto visitante deu resultado, e em um tiro de meta, o goleiro Lammens errou feio o passe, entregando a bola para Mac Allister; o argentino roubou, deixou para Szoboszlai e o húngaro serviu Gakpo, que empurrou para o gol vazio e empatou a partida. Após o empate, o Liverpool tomou as rédeas do jogo, mas o United voltou a dominar. Matheus Cunha fez bela jogada pela ponta e cruzou na área; a bola pipocou, Casemiro não conseguiu finalizar e sobrou para Mainoo, que deu uma chicotada rasteira de fora da área, recolocando os Red Devils em vantagem.
Visão do Lance!
Lance capital 💡
O lance que mudou o rumo da partida foi o segundo gol do Liverpool. O Manchester United segurava bem o ímpeto adversário até que, em um lance tranquilo, o goleiro Lammens 'viajou na maionese', tocou errado e deu um presente para Mac Allister, que armou a jogada para Gakpo empatar o jogo.
Deu aula 🏅
O craque do confronto foi Szoboszlai. Após um primeiro tempo apagado, o húngaro tomou a responsabilidade para si e participou dos dois gols do Liverpool que empataram o jogo. Pelo lado do United, Bruno Fernandes fez uma grande partida e foi o nome da equipe, mesmo sem participação direta em gol (deu o passe para o segundo tento, mas não contou como assistência porque desviou no goleiro). Matheus Cunha também foi destaque, envolvido nos três gols do time: marcou o primeiro, deu a pré-assistência para o segundo e cruzou para o terceiro, que resultou no gol de Mainoo.
Ficou abaixo 📉
Pelo lado do Manchester United, o goleiro Lammens falhou no segundo gol e comprometeu a solidez defensiva da equipe. Já no Liverpool, Frimpong fez um jogo abaixo, assim como Van Dijk e Woodman, que tiveram atuações apagadas na derrota.
Ei, juiz! 📣
O lance polêmico da partida foi o segundo gol do Manchester United. Após o passe de cabeça de Bruno Fernandes, Woodman espalmou a bola, que bateu no corpo de Sesko e morreu dentro do gol. As imagens mostraram um possível toque de mão do atacante esloveno. Inicialmente, a impressão foi de que não houve contato irregular, mas outros ângulos levantaram a dúvida. O VAR revisou e validou o tento.
✅ Ficha técnica
Manchester United 🆚 Liverpool
35ª rodada - Premier League
📆 Data e horário: Domingo (3), às 11h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
🥅 Gols: Matheus Cunha, 6'/1°T (1-0), Sesko, 14'/1°T (2-), Szoboszlai, 2'/2°T (2-1), Gakpo, 11'/2ºT (2-2), Mainoo, 32'/2ºT (3-2)
🟨 Cartões amarelos: Luke Shaw e Bruno Fernandes (MUN); Curtis Jones e Gakpo (LIV)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴⚪ Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens, Dalot, Heaven, Maguire, Luke Shaw; Mainoo, Casemiro; Mbeumo (Dorgu), Bruno Fernandes (Leny Yoro), Matheus Cunha (Zirkzee); Benjamin Sesko (Diallo).
🔴⚪ Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Woodman, Curtis Jones, Konaté (Chiesa), Van Dijk, Robertson (Kerkez); Mac Allister, Gravenberch, Frimpong (Ngumoha), Gakpo; Wirtz, Szoboszlai.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Tim Wood (ING) e Akil Howson (ING)
📺 VAR: Stuart Attwell (ING)
