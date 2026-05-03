menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Preocupa para a Copa? Isak sofre lesão e desfalca clássico inglês

Sueco sentiu uma lesão durante treino e exames médicos agora decidem seu destino na Copa do Mundo

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/05/2026
12:06
Alexander Isak em ação pelo Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraAlexander Isak em ação pelo Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Liverpool confirmou que Alexander Isak está fora do clássico contra o Manchester United neste domingo (3). O atacante sueco sofreu uma lesão na virilha durante os treinamentos da semana, tornando-se uma ausência de peso em um momento crítico da temporada. O problema não ecoa apenas no clube; o diagnóstico é aguardado com apreensão na Suécia, já que a proximidade com a Copa do Mundo coloca em risco a participação do astro no torneio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Argentina mantém o corpo de 2022 e troca as 'pernas' do ataque; entenda

O drama da contratação recorde e a convocação sueca

Aos 26 anos, Isak vive uma montanha-russa emocional em Anfield. Desde que trocou o Newcastle pelo Liverpool com cifra recorde de 130 milhões de libras (cerca de R$ 952 milhões), o sueco buscava estabilidade após superar uma fratura na perna que o comprometeu no início de 2026. O centroavante vinha em uma crescente de 13 partidas como titular antes da lesão no treino.

Agora, o foco volta-se para o resultado dos exames de imagem deste final de semana. Os resultados determinarão se o artilheiro terá condições de ajudar o clube inglês na reta final da Premier League ou se protagonizará um corte dramático na lista definitiva da seleção sueca.

continua após a publicidade

➡️ A 39 dias da Copa: relembre domínio do Brasil, Pelé, Messi e sede histórica

Um quebra-cabeça para Arne Slot

A baixa do sueco agrava uma crise sem precedentes no setor ofensivo. O que antes era um ataque temido transformou-se em um departamento médico lotado. Com a ausência de Hugo Ekitike, lesionado na eliminação para o PSG na Champions League, e de Mohamed Salah, ainda em transição física, o Liverpool chega vulnerável para o duelo que vale a manutenção do terceiro lugar e a vaga direta na próxima fase de grupos continental.

Aposte em quem vence entre Liverpool e Manchester United!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Isak celebra gol contra o Crystal Palace em Anfield, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)
Isak celebra gol contra o Crystal Palace em Anfield, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Boletim médico: baixas do Liverpool

JogadorLesãoStatus atual

Alexander Isak

Virilha

Em avaliação (Aguardando exames)

Hugo Ekitike

Tendão de Aquiles

Fora da temporada

Mohamed Salah

Muscular

Retorno previsto antes do fim da liga

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias