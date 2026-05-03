Preocupa para a Copa? Isak sofre lesão e desfalca clássico inglês

O técnico do Liverpool confirmou que Alexander Isak está fora do clássico contra o Manchester United neste domingo (3). O atacante sueco sofreu uma lesão na virilha durante os treinamentos da semana, tornando-se uma ausência de peso em um momento crítico da temporada. O problema não ecoa apenas no clube; o diagnóstico é aguardado com apreensão na Suécia, já que a proximidade com a Copa do Mundo coloca em risco a participação do astro no torneio.

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O drama da contratação recorde e a convocação sueca

Aos 26 anos, Isak vive uma montanha-russa emocional em Anfield. Desde que trocou o Newcastle pelo Liverpool com cifra recorde de 130 milhões de libras (cerca de R$ 952 milhões), o sueco buscava estabilidade após superar uma fratura na perna que o comprometeu no início de 2026. O centroavante vinha em uma crescente de 13 partidas como titular antes da lesão no treino.

Agora, o foco volta-se para o resultado dos exames de imagem deste final de semana. Os resultados determinarão se o artilheiro terá condições de ajudar o clube inglês na reta final da Premier League ou se protagonizará um corte dramático na lista definitiva da seleção sueca.

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Um quebra-cabeça para Arne Slot

A baixa do sueco agrava uma crise sem precedentes no setor ofensivo. O que antes era um ataque temido transformou-se em um departamento médico lotado. Com a ausência de Hugo Ekitike, lesionado na eliminação para o PSG na Champions League, e de Mohamed Salah, ainda em transição física, o Liverpool chega vulnerável para o duelo que vale a manutenção do terceiro lugar e a vaga direta na próxima fase de grupos continental.

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Isak celebra gol contra o Crystal Palace em Anfield, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Boletim médico: baixas do Liverpool

Jogador Lesão Status atual Alexander Isak Virilha Em avaliação (Aguardando exames) Hugo Ekitike Tendão de Aquiles Fora da temporada Mohamed Salah Muscular Retorno previsto antes do fim da liga

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