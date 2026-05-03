Preocupa para a Copa? Isak sofre lesão e desfalca clássico inglês
Sueco sentiu uma lesão durante treino e exames médicos agora decidem seu destino na Copa do Mundo
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O técnico do Liverpool confirmou que Alexander Isak está fora do clássico contra o Manchester United neste domingo (3). O atacante sueco sofreu uma lesão na virilha durante os treinamentos da semana, tornando-se uma ausência de peso em um momento crítico da temporada. O problema não ecoa apenas no clube; o diagnóstico é aguardado com apreensão na Suécia, já que a proximidade com a Copa do Mundo coloca em risco a participação do astro no torneio.
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O drama da contratação recorde e a convocação sueca
Aos 26 anos, Isak vive uma montanha-russa emocional em Anfield. Desde que trocou o Newcastle pelo Liverpool com cifra recorde de 130 milhões de libras (cerca de R$ 952 milhões), o sueco buscava estabilidade após superar uma fratura na perna que o comprometeu no início de 2026. O centroavante vinha em uma crescente de 13 partidas como titular antes da lesão no treino.
Agora, o foco volta-se para o resultado dos exames de imagem deste final de semana. Os resultados determinarão se o artilheiro terá condições de ajudar o clube inglês na reta final da Premier League ou se protagonizará um corte dramático na lista definitiva da seleção sueca.
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Um quebra-cabeça para Arne Slot
A baixa do sueco agrava uma crise sem precedentes no setor ofensivo. O que antes era um ataque temido transformou-se em um departamento médico lotado. Com a ausência de Hugo Ekitike, lesionado na eliminação para o PSG na Champions League, e de Mohamed Salah, ainda em transição física, o Liverpool chega vulnerável para o duelo que vale a manutenção do terceiro lugar e a vaga direta na próxima fase de grupos continental.
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Boletim médico: baixas do Liverpool
|Jogador
|Lesão
|Status atual
Alexander Isak
Virilha
Em avaliação (Aguardando exames)
Hugo Ekitike
Tendão de Aquiles
Fora da temporada
Mohamed Salah
Muscular
Retorno previsto antes do fim da liga
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