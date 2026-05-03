Futebol Internacional

Rayan marca e Bournemouth chega a 16 jogos invicto; veja o gol 

Ex-Vasco chegou a sua terceira participação em gol nos últimos quatro jogos

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/05/2026
12:15
Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
O atacante brasileiro Rayan viveu mais uma manhã de destaque na Premier League neste domingo (3). Pelo Bournemouth, o ex-jogador do Vasco marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, no Vitality Stadium, e chegou à sua terceira participação em gols nos últimos quatro jogos da competição. Com o resultado, os Cherries ampliaram sua invencibilidade na liga para 16 partidas consecutivas.

A sequência positiva do Bournemouth na Premier League remonta ao início do ano. A última derrota da equipe na competição aconteceu em 3 de janeiro, contra o Arsenal. Desde então, foram sete vitórias e oito empates, totalizando 15 jogos sem saber o que é perder. O último revés geral do clube foi na Copa da Inglaterra, onde caiu nos pênaltis após empate por 3 a 3. Com o triunfo, o Bournemouth assumiu a 6ª posição da Premier League e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa na próxima temporada.

O gol do brasileiro nasceu de um erro do adversário. Maxence Lacroix errou um passe no campo de defesa, e o Bournemouth rapidamente armou um contra-ataque. David Brooks fez um passe preciso por trás da defesa, e Rayan invadiu a área para chutar rasteiro, cruzado, no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro. Veja o gol:

A finalização foi a primeira e única do brasileiro no alvo na partida. Rayan finalizou cinco vezes ao todo, sendo uma certa, uma bloqueada e teve um impedimento marcado. Com o tento, o atacante chegou ao seu quarto gol na Premier League na temporada. Ele também soma duas assistências em 11 jogos disputados (nove como titular), totalizando 797 minutos em campo.

Convocação à Seleção Brasileira parece ter impulsionado o atacante

Rayan foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia no final de março. Desde o retorno ao Bournemouth, o atacante parece ter embalado. Foram quatro jogos na Premier League após a convocação, com três participações diretas em gols.

Antes do confronto com o Crystal Palace, Rayan começou como titular nos duelos contra Newcastle e Arsenal. Contra os Magpies, jogou por 78 minutos e deu um passo para o gol. Diante dos Gunners, jogou 70 minutos, mas passou em branco. Contra o Leeds, entrou no segundo tempo, atuou por 23 minutos e marcou um gol. Somando o tento contra o Palace, são dois gols e uma assistência no período.

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

