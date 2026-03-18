Europeus se chocam com gol de convocado para a Seleção Brasileira: 'Melhor ponta do mundo'
Jogador abriu o placar da partida aos cinco minutos do primeiro tempo
O Barcelona decide, no Camp Nou, a classificação para a próxima fase da Champions League. O time catalão disputa com o Newcastle United. O primeiro duelo, na Inglaterra, acabou empatado em 1 a 1. No primeiro tempo, aos cinco minutos, Raphinha abriu o placar do confronto.
Veja a reação dos europeus com o gol de Raphinha:
Minutos depois, aos 18, Elanga descontou para a equipe inglesa, após uma falha da defesa catalã. Sem sentir o baque, o Barcelona reagiu rápido, retomando à frente da partida com tento marcado por Bernal. Novamente, não demorou muito para que o duelo empatasse. Outra vez, Elanga fez para o time britânico.
Hansi Flick anuncia que Barcelona será seu último clube
O técnico Hansi Flick declarou nesta terça-feira (17) que o Barcelona será o último trabalho de sua carreira no futebol. Durante entrevista coletiva concedida no Camp Nou, na véspera do confronto contra o Newcastle pelas oitavas de final da Champions League, o treinador alemão de 61 anos freou as expectativas sobre uma extensão contratual imediata, que contrariou o otimismo do presidente do clube, Joan Laporta.
Horas antes da coletiva, Laporta havia afirmado que a diretoria anunciaria em breve um acordo para prorrogar o vínculo de Flick até 2028, superando o contrato atual que se encerra em 2027. O técnico, no entanto, adotou uma postura cautelosa, justificando que o momento exige foco total na reta final da temporada e que qualquer decisão a longo prazo passará por uma deliberação com seus familiares.
