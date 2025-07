O Bayer Leverkusen enfrenta o Flamengo sub-20 nesta sexta-feira (18), em um amistoso no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. A partida marca o primeiro compromisso de Erik ten Hag à frente de sua nova equipe. Para o duelo, o técnico holandês optou por escalar um time recheado de jovens, que enfrentará o atual campeão do Mundial de Clubes sub-20, que vem com reforços para a equipe principal. Veja as escalações:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira a escalação do Bayer Leverkusen 🔴⚪

No primeiro teste de Erik ten Hag no comando do Bayer Leverkusen, a equipe alemã enfrentará o Flamengo sub-20 fora de casa. O treinador holandês viajou com todo o elenco, mas decidiu escalar um time misto, com vários jogadores jovens entre os titulares. Os destaques ficam por conta do atacante Victor Boniface, um dos principais nomes do elenco, e de Amine Adli, ponta-esquerda que também integra a equipe principal do clube alemão. Confira:

continua após a publicidade

Gávea recebe o amistoso Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen (Foto: Emive Ferreira/Lance!)

⚽ GOL: Mark Flekken

⚽ LTD: Arthur

⚽ ZAG: Axel Tape

⚽ ZAG: Ben Hawighorst

⚽ LTE: Osman Turay

⚽ MEI: Mensah

⚽ MEI: Pohl

⚽ MEI: Jonas Hofmann

⚽ PTE: Amine Adli

⚽ PTD: Nebe Domnic

⚽ ATA: Victor Boniface

Confira a escalação do Flamengo 🔴⚫

Jogando em casa, o Flamengo sub-20, atual campeão do Mundial de Clubes, terá reforços no duelo, já que poderá contar com Matias Viña, Lorran, Matheus Cunha e Matheus Gonçalves, jogadores que atuam na equipe principal do clube rubro-negro. Confira os 11 iniciais escalados por Bruno Pivetti:

continua após a publicidade

⚽ GOL: Matheus Cunha

⚽ LTD: Daniel Sales

⚽ ZAG: Iago

⚽ ZAG: Cleiton

⚽ LTE: Matias Viña

⚽ MEI: João Alves

⚽ MEI: Joshua

⚽ MEI: Guilheme

⚽ PTE: Lorran

⚽ PTD: Matheus Gonçalves

⚽ ATA: Pedro Leão

Onde assistir ao confronto? 📺

Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen terão os caminhos cruzados nesta sexta-feira (18), às 14h30 (de Brasília) em amistoso internacional, no Estádio José Bastos Padilha (Gávea). O amistoso terá a transmissão da CazéTV e Flamengo TV, ambos via YouTube, e pela ESPN (TV fechada), além dos streamings Disney+ e Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo na CazéTV ➡️Clique aqui para assistir ao vivo no Disney+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.