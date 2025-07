Gol de joia do Flamengo contra o Bayer Leverkusen repercute: ‘Campo fala’

O Flamengo sub-20 saiu na frente do placar no amistoso contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha, nesta sexta-feira (18), na Gávea. O atacante Lorran foi o responsável por marcar o primeiro gol da vitória parical do Rubro-Negro por 4 a 0. O fato repercutiu nas redes sociais e torcedores do clube pediram o retorno do atleta ao profissional.

O gol do jovem, de apenas 19 anos, aconteceu no primeiro minuto da partida. Em um contra-ataque rápido, Matheus Gonçalves acionou Lorran com um passe preciso que pegou a defesa adversária desprevinida. O camisa 11 precisou apenas conduzir a bola até a entrada da área para finalizar rasteiro, sem chances para o goleiro.

A jogada viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Flamengo repercutiram o lance e chamaram atenção para a participação das duas joias das categorias de base: Lorran; o autor do gol, e Matheus Gonçalves; responsável pela assistência. Ambos foram pedidos no profissional. Veja o gol e a repercussão abaixo:

