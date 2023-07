QUEM É PIA SUNDHAGE?

Pia Sundhage é uma ex-jogadora e atual treinadora de futebol feminino nascida na Suécia em 1960. Quando atleta, Pia atuava como atacante, e fez carreira jogando basicamente em clubes do seu país natal. Em 1985, Pia chegou a defender a camisa da Lazio, da Itália. Sua carreira como atleta teve início em 1978, no Falköpings KIK, e se encerrou em 1996, no Hammarby, ambos clubes da Suécia.