No período da manhã, as convocadas de Pia Sundhage treinaram no campo do Resort Royal Pines. Os exercícios envolviam situações de movimentação e reconhecimento do gramado que será o local das atividades até o dia 18 de julho, antes do retorno a Brisbane. Já à tarde, um trabalho de força foi feito na academia do hotel onde está hospedada a delegação.