Recuperada de uma lesão no joelho esquerdo sofrida em março de 2022, Marta foi convocada por Pia Sundhage para a disputa da Copa do Mundo feminina de 2023. Está será a 6ª participação da camisa 10 na competição, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho.