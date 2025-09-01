Cinco promessas de clubes cariocas foram convocadas para um momento especial nesta segunda-feira (1): participar de um treino com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Os jovens talentos de Flamengo, Botafogo e Fluminense completam o elenco da equipe principal em atividade comandada pelo técnico Carlos Ancelotti, a pedido de Ramon Menezes, treinador da Seleção Sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Rivais reagem a jogador do Flamengo na Seleção Brasileira: ‘Piada’

Os cinco atletas participarão exclusivamente desta sessão de treinamento e foram escolhidos por seu destaque nas categorias de base.

Conheça os jovens convidados

Léo Nannetti (goleiro – Flamengo)

Com apenas 18 anos, Léo Nannetti já integra o elenco principal do Flamengo e recentemente brilhou ao defender duas cobranças de pênalti na final do Mundial Sub-20, disputado no Maracanã, diante do Barcelona (ESP), ajudando o rubro-negro a conquistar o bicampeonato. No clube desde o sub-9, o goleiro é tratado como uma joia da base e tem multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões).

Léo Nannetti comemora título Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Huguinho (lateral/volante – Botafogo)

Versátil, Huguinho é volante de origem, mas também atua como lateral-direito e meia mais avançado. Já teve minutos com os profissionais em partidas contra Fortaleza (Brasileirão) e Bragantino (Copa do Brasil), além da estreia no Carioca, com o time alternativo. Seu talento chamou a atenção de Davide Ancelotti, auxiliar técnico e filho de Carlo Ancelotti, desde a chegada ao Botafogo. O jogador já foi convocado anteriormente para a Seleção de base.

continua após a publicidade

Huguinho na partida entre Botafogo e Volta Redonda (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Marquinhos (zagueiro/volante – Botafogo)

Outro representante do Alvinegro, Marquinhos tem se destacado tanto como zagueiro quanto como volante. Recentemente, marcou gol na vitória por 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Carioca Sub-20. O jogador chegou ao clube no meio de 2023, vindo do Vasco, e teve boa atuação na Copinha de 2025, mostrando firmeza defensiva e boa saída de bola.

Marquinhos, destaque da base do Botafogo, é chamado para treino da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Botafogo)

Léo Jance (lateral-esquerdo – Fluminense)

Promessa de Xerém, Léo Jance, de 20 anos, chegou ao Fluminense em 2023 após passagens por Palmeiras e São Paulo na base. Com contrato renovado até 2026, é visto como um dos nomes de futuro na lateral esquerda tricolor.

continua após a publicidade

Léo Jance em campo pelo Fluminense: Lucas Merçon/FFC)

Gustavo Dohnamm (volante – Fluminense)

Também com 20 anos, Dohnamm se destacou como capitão do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com boa leitura de jogo e perfil de liderança, é mais uma joia de Xerém observada de perto por Ramon Menezes. É volante de origem, com forte presença defensiva e bom passe.

Dohnamm em campo pelo Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

A convocação para treinar com a Seleção principal é um reconhecimento ao desempenho dos jovens nas categorias de base. Além de representarem seus clubes, os cinco atletas vivem uma experiência única ao lado de nomes consagrados do futebol brasileiro, o que pode ser um passo importante na transição para o profissional.