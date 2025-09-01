menu hamburguer
Seleção Brasileira

Promessas de clubes cariocas participam de treino com a Seleção na Granja Comary

Jovens de Flamengo, Botafogo e Fluminense foram chamados para atividade

CBF busca por campos com boa qualidade para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo
CBF busca por campos com boa qualidade para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
14:30
  • Mais Notícias

Cinco promessas de clubes cariocas foram convocadas para um momento especial nesta segunda-feira (1): participar de um treino com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Os jovens talentos de Flamengo, Botafogo e Fluminense completam o elenco da equipe principal em atividade comandada pelo técnico Carlos Ancelotti, a pedido de Ramon Menezes, treinador da Seleção Sub-20.

➡️ Rivais reagem a jogador do Flamengo na Seleção Brasileira: ‘Piada’

Os cinco atletas participarão exclusivamente desta sessão de treinamento e foram escolhidos por seu destaque nas categorias de base.

Conheça os jovens convidados

Léo Nannetti (goleiro – Flamengo)

Com apenas 18 anos, Léo Nannetti já integra o elenco principal do Flamengo e recentemente brilhou ao defender duas cobranças de pênalti na final do Mundial Sub-20, disputado no Maracanã, diante do Barcelona (ESP), ajudando o rubro-negro a conquistar o bicampeonato. No clube desde o sub-9, o goleiro é tratado como uma joia da base e tem multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões).

Léo Nannetti comemora título Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Léo Nannetti comemora título Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Huguinho (lateral/volante – Botafogo)

Versátil, Huguinho é volante de origem, mas também atua como lateral-direito e meia mais avançado. Já teve minutos com os profissionais em partidas contra Fortaleza (Brasileirão) e Bragantino (Copa do Brasil), além da estreia no Carioca, com o time alternativo. Seu talento chamou a atenção de Davide Ancelotti, auxiliar técnico e filho de Carlo Ancelotti, desde a chegada ao Botafogo. O jogador já foi convocado anteriormente para a Seleção de base.

Huguinho Botafogo Volta Redonda
Huguinho na partida entre Botafogo e Volta Redonda (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Marquinhos (zagueiro/volante – Botafogo)

Outro representante do Alvinegro, Marquinhos tem se destacado tanto como zagueiro quanto como volante. Recentemente, marcou gol na vitória por 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Carioca Sub-20. O jogador chegou ao clube no meio de 2023, vindo do Vasco, e teve boa atuação na Copinha de 2025, mostrando firmeza defensiva e boa saída de bola.

Marquinhos Botafogo Seleção
Marquinhos, destaque da base do Botafogo, é chamado para treino da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Botafogo)

Léo Jance (lateral-esquerdo – Fluminense)

Promessa de Xerém, Léo Jance, de 20 anos, chegou ao Fluminense em 2023 após passagens por Palmeiras e São Paulo na base. Com contrato renovado até 2026, é visto como um dos nomes de futuro na lateral esquerda tricolor.

Léo Jance em campo pelo Fluminense: Lucas Merçon/FFC)
Léo Jance em campo pelo Fluminense: Lucas Merçon/FFC)

Gustavo Dohnamm (volante – Fluminense)

Também com 20 anos, Dohnamm se destacou como capitão do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com boa leitura de jogo e perfil de liderança, é mais uma joia de Xerém observada de perto por Ramon Menezes. É volante de origem, com forte presença defensiva e bom passe.

Dohnamm Fluminense
Dohnamm em campo pelo Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

A convocação para treinar com a Seleção principal é um reconhecimento ao desempenho dos jovens nas categorias de base. Além de representarem seus clubes, os cinco atletas vivem uma experiência única ao lado de nomes consagrados do futebol brasileiro, o que pode ser um passo importante na transição para o profissional.

