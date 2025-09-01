TERESÓPOLIS — A convocação de Carlo Ancelotti para a Data Fifa da Seleção Brasileira, visando os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias, trouxe, além das estrelas da Europa, nomes em destaque no Brasileirão. Do gol ao ataque, o Brasil ganhou peças visando o restante do ciclo, que serão avaliadas.

São seis jogadores em atividade no futebol brasileiro na lista de Ancelotti: Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Vitinho, lateral-direito do Botafogo, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Jean Lucas, meia do Bahia, além de Samuel Lino e Kaio Jorge, atacantes de Flamengo e Cruzeiro, respectivamente.

Hugo Souza novamente na lista da Seleção Brasileira

Goleiro do Corinthians, Hugo vai para sua segunda janela sob o comando de Carlo Ancelotti. No mês de maio, ele foi chamado para as partidas contra Equador e Paraguai, mas não entrou em campo.

Hugo Souza é goleiro do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Na meta do Timão, o arqueiro se afirmou como um dos protagonistas do time de Dorival Jr., ex-técnico da Seleção. Hugo caiu nas graças da torcida corintiana e, agora, busca seu espaço na Amarelinha.

Vitinho chega como referência defensiva no país

O camisa dois do Botafogo foi chamado para o lugar de Vanderson, do Monaco, cortado após problemas físicos, e aparece como escolha coerente de Ancelotti. Ele vem empilhando grandes atuações pelo lado direito da defesa do Glorioso, que sofre com constantes mudanças devido a desfalques no elenco. Sob os olhares do italiano, contra a LDU, pela Libertadores, no Nilton Santos, o jogador fez um dos principais jogos desde sua chegada, no segundo semestre de 2024.

Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Fabrício Bruno por afirmação

Xerife do Cruzeiro, o zagueiro conta com prestígio de Ancelotti pela primeira vez, ainda que tenha sido sondado em outros momentos. A Seleção Brasileira não é algo novo para o jogador, que teve três convocações em 2024, ainda no Flamengo, com Dorival Jr. A para a Data Fifa de setembro é um reconhecimento pela temporada.

Fabrício Bruno foi convocado para a Seleção em 2024 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Fabrício foi um dos investimentos da SAF mineira para um grande ano. Das 22 partidas da Raposa no Brasileirão, o zagueiro foi titular em 21. Os números mostram solidez e ótimo encaixe, com dez partidas sem ser vazado. Em termos físicos, o camisa 15 sobra: média de 90 minutos em campo por jogo, cerca de sete cortes e quatro desarmes. Um dos principais nomes da brilhante campanha do Cruzeiro na competição.

Nordeste volta a ter representante

O futebol nordestino voltou a ter um representante na Seleção Brasileira após oito anos. Jean Lucas, volante do Bahia, que não tinha um jogador convocado desde 1991, foi chamado para o lugar do lesionado Joelinton. Camisa seis do Esquadrão de Aço, Jean é a famosa peça que joga e faz o time jogar. Ainda que meia central, as ações pela esquerda do gramado, de fora para dentro, são fundamentais para a campanha do competitivo time comandado por Rogério Ceni.

Jean Lucas é um dos destaques do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Artilheiro aparece

Companheiro de Fabrício Bruno, Kaio Jorge é o grande destaque da atual edição do Brasileirão. O atacante soma 15 gols no torneio e ostenta, de forma isolada, o posto de artilheiro — Arrascaeta, do Flamengo, e Vegetti, do Vasco, vêm logo atrás, com 12.

Brilho de Kaio Jorge no Cruzeiro o levou à Seleção (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Samuel Lino com a primeira chance na Seleção Brasileira

Contratado a peso de ouro junto ao Atlético de Madrid, tendo custado mais de R$ 140 milhões, a mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino muda a característica com peça de reposição. Ele foi chamado para o lugar de Matheus Cunha, do Manchester United, cortado após lesão na Premier League.

Samuel Lino, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Lino chega à Granja Comary uma semana após a grande partida com a camisa rubro-negra. No dia da convocação, o Flamengo foi a campo e goleou o Vitória com um incrível 8 a 0. O camisa 16 marcou dois gols e deu três assistências na melhor exibição do time de Filipe Luís.

O período com a Amarelinha começa nesta segunda-feira (1), na Granja Comary, e vai até o dia 8, véspera da partida contra a Bolívia. Antes, na quinta (4), a Seleção recebe o Chile no Maracanã.