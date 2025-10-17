Os nomes de Rayan, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras, estão entre os mais comentados do futebol brasileiro no momento. Jovens, decisivos e em plena ascensão, os dois atacantes voltaram ao centro das atenções diante dos pedidos cada vez mais fortes por suas presenças nas próximas listas da Seleção Brasileira principal. Nomes que podem virar opções para o técnico Carlo Ancelotti na última lista de 2025 - amistosos contra Senegal e Tunísia, na Inglaterra e na França, respectivamente.

O bom momento dos dois atletas alimenta o debate sobre uma possível convocação conjunta. A comissão técnica do Palmeiras também acredita que Vitor Roque deve ser chamado em breve, já que o atacante vive seu melhor período desde que chegou ao clube. Depois de um início de altos e baixos, ele emplacou uma sequência impressionante: 12 gols e quatro assistências nos últimos 14 jogos. No Brasileirão, balançou as redes 12 vezes, incluindo dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Bragantino, no Allianz Parque, na última quarta-feira.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, opinou sobre o atleta na Seleção Brasileira.

- É uma pergunta completamente legítima. Ele é um dos jogadores jovens que temos à disposição. Se o selecionador nacional entender que deve levá-lo, tá tudo certo. Ele tem que continuar com esse trabalho, fazer gols… É um jogador jovem, que vem naquela fornada de Endrick, Estêvão...

Vitor Roque vive grande fase e sonha com a Seleção (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No Vasco, Rayan mantém trajetória constante e promissora. Aos 19 anos, soma 18 gols e duas assistências em 86 partidas, mas vive sua fase mais produtiva: seis gols nas últimas dez partidas. No Brasileirão, já figura entre os principais artilheiros, com dez gols. O técnico vascaíno, Fernando Diniz, faz coro pela presença do jovem na equipe de Ancelotti.

- Acho que o Rayan, muito claramente, para mim é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10 e consegue jogar de 9 com a mesma desenvoltura. É um jogador grande, canhoto, rápido, jovem, é um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar e chuta de qualquer distância a bola no gol. Tem muita intimidade com o gol. Um atacante completo, é um cara que para mim merece ser olhado com muito carinho pela Seleção. Porque é muito talentoso e tem um potencial gigantesco - disse Diniz, na coletiva de imprensa após Rayan marcar um dos gols da vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão.

Rayan tem sido um dos destaques do Vasco na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Embora tenham atuado juntos apenas uma vez pela Seleção, o breve encontro deixou boas lembranças. Sob o comando de Ramon Menezes, em setembro de 2024, Brasil e México se enfrentaram em um amistoso disputado justamente em São Januário, casa de Rayan. Naquela ocasião, os dois dividiram o ataque por 27 minutos — tempo suficiente para empolgar quem acompanhava de perto o surgimento de uma nova dupla promissora.

Os caminhos de Rayan e Vitor Roque na base também revelam coincidências. Em 2023, Vitor Roque foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, com seis gols, liderando o Brasil ao título. Dois anos depois, em 2025, foi a vez de Rayan brilhar no mesmo torneio, ajudando o país a conquistar o bicampeonato, com dois gols e boas atuações. Antes disso, em 2023, o atacante vascaíno já havia sido artilheiro do Sul-Americano Sub-17, com cinco gols, e novamente campeão.

O ex-jogador Felipe Melo, atualmente comentarista do Grupo Globo, também fez coro pedindo a convocação dos dois atacante.

- Eu daria chance para o Rayan, Vitor Roque e Leo Jardim na próxima convocação da Seleção Brasileira. Não é momento para testes, mas eles estão pedindo passagem. Copa do Mundo é momento, e o momento deles pede uma oportunidade - afirmou.

Agora, ambos vivem um momento de maturidade precoce. Rayan e Vitor Roque simbolizam o talento e a força da nova geração de atacantes brasileiros. E, se ainda só estiveram juntos por 27 minutos em campo, há quem acredite que esse tempo foi apenas o prólogo de uma parceria que pode, em breve, se reencontrar vestindo a camisa amarela — desta vez, na equipe principal.