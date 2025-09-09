menu hamburguer
Raphinha exalta classificação do Brasil à Copa do Mundo e reclama da arbitragem

Seleção perdeu a primeira partida sob o comando de Ancelotti

imagem cameraSeleção Brasileira foi derrotada pela Bolívia (Foto: Daniel MIRANDA / AFP)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
23:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil encerrou sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com uma derrota por 1 a 0 para a Bolívia, nesta terça-feira (9), no Estádio Municipal de El Alto, localizado a mais de 4 mil metros de altitude. O único gol da partida foi marcado por Miguelito, em cobrança de pênalti após Bruno Guimarães cometer falta dentro da área.

Esta foi a primeira derrota do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Antes deste jogo, seu retrospecto incluía um empate fora de casa contra o Equador e duas vitórias como mandante diante do Paraguai e do Chile. Além disso, até então, o time não havia sofrido gols sob sua direção.

— Tivemos dificuldades, principalmente no começo da competição. Ganhamos os dois primeiros jogos, mas o objetivo principal era classificar a Seleção para a Copa. Alcançamos o objetivo e agora é trabalhar para chegarmos bem na Copa — afirmou o meia Raphinha, em entrevista à “TV Globo”.

A altitude de El Alto teve um impacto significativo no desempenho brasileiro. Mesmo com a presença de jogadores considerados mais descansados, a Seleção demonstrou pouca eficiência ofensiva e adotou uma postura mais cautelosa, priorizando o controle físico para evitar desgastes provocados pelo ambiente inóspito.

— A partir do momento que te colocam para jogar a 4 mil metros de altitude para ganhar o jogo desfavorece as outras seleções. O jogo estava equilibrado, o árbitro achou um pênalti no primeiro tempo — completou Raphinha.

O Brasil volta a campo no próximo mês, quando vai enfrentar Coreia do Sul e Japão.

Jogadores de Brasil e Bolívia disputam a bola (Foto: Aizar Raldes / AFP)

