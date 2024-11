Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações do Amistoso Feminino

Austrália e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (28), em jogo válido pelo penúltimo Amistoso Feminino do ano. A bola rola às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

Seleção Brasileira Feminina encara a Autrália em amistoso (Foto: Reprodução/ Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA X BRASIL

AMISTOSO FEMININO

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de novembro de 2024, às 7h10 (de Brasília);

📍 Local: Suncorp Stadium, em Brisbane;

📺 Onde assistir: SporTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AUSTRÁLIA: Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Alanna Kennedy, Clare Hunt, Stephanie Catley e Michelle Heyman; Emily van Egmond, Winona Heatley e Kyra Cooney-Cross; Tameka Yallop e Caitlin Foord. Técnico: Tony Gustafsson.

BRASIL: Lorena; Bruninha, Vitória Calhau, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Adriana. Técnico: Arthur Elias.