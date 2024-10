Jogadores com mais gols pela Seleção da Itália

Del Piero é um dos maiores artilheiros da história da Itália (Foto: Olivier Morin/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

Mesmo sendo uma das maiores seleções do mundo, a Seleção Italiana é muito mais conhecida por seus grandes defensores do que pelos seus atacantes, fazendo com que a lista dos maiores goleadores da seleção não tenha números altos nas estatísticas. O Lance! mostra para você os jogadores com mais gols pela Itália.

Luigi Riva é o jogador com mais gols pela Itália; veja a lista (Foto: Reprodução)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais gols pela Itália

10º lugar: Christian Vieri - 23 gols

O décimo jogador com mais gols pela Itália é Christian Vieri, com 23 gols em 49 jogos. Com grande passagem pela Inter de Milão, ele jogou pela Seleção durante o final da década de 1990 e os anos 2000, jogando em duas Copas do Mundo e uma Eurocopa.

9º lugar: Francesco Graziani - 23 gols

Em nono lugar na lista, aparece o atacante Francesco Graziani, com 23 gols em 64 jogos. O atleta fez sua carreira pela Seleção durante o meio da década de 1970 e durante a década de 80, quando foi campeão do mundo com sua equipe em 1982.

8º lugar: Adolfo Baloncieri - 25 gols

O jogador mais antigo da lista é Adolfo Baloncieri, que marcou 25 gols em 47 partidas. O atleta atuou somente em amistosos e nas Olimpíadas, que era o maior campeonato da época em que o atacante jogou, nos anos 1920. Ele tem uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 1928.

7º lugar: Filippo Inzaghi - 25 gols

O sétimo jogador com mais gols pela Itália é Filippo Inzaghi. O atacante fez história com a camisa do Milan e com a da Seleção também, marcando 25 gols em 57 jogos, vencendo a Copa do Mundo de 2006, além de ter atuado em outras duas Copas do Mundo e em uma Eurocopa.

6º lugar: Alessandro Altobelli - 25 gols

A sexta colocação da lista fica com Alessandro Altobelli, com 25 gols em 61 jogos pela seleção italiana. Ele participou de duas Copas do Mundo e de duas Eurocopas com a Itália, vencendo o tricampeonato mundial de 1982.

5º lugar: Roberto Baggio - 27 gols

O quinto jogador com mais gols pela Itália é também um dos maiores ídolos do futebol nacional, Roberto Baggio, com 27 gols em 56 jogos. O melhor do mundo em 1993 participou de três Copas do Mundo, sendo vice em 1994, para o Brasil.

Roberto Baggio, um dos maiores ídolos da Itália, é o quinto colocado da lista (Foto: Divulgação)

4º lugar: Alessandro Del Piero - 27 gols

O quarto jogador com mais gols pela Seleção Italiana é Alessandro Del Piero, grande atacante que atuou pela Juventus. Ele marcou 27 gols em 91 jogos pela Itália, atuando em quatro Eurocopas e três Copas do Mundo, vencendo o torneio em 2006.

3º lugar: Silvio Piola - 30 gols

Abrindo o pódio, Silvio Piola é o terceiro colocado da lista com 30 gols em 34 jogos pela Itália. Ele atuou pela equipe nacional entre 1935 e 1952, vencendo a Copa do Mundo de 1938, em cima da seleção da Hungria.

2º lugar: Giuseppe Meazza - 33 gols

O segundo lugar da lista fica com Giuseppe Meazza, um dos maiores ídolos da história da Itália. O jogador que batiza o estádio da Inter de Milão, marcou 33 gols em 53 jogos por sua equipe nacional, vencendo as Copas do Mundo de 1934 e 1938.

1º lugar: Luigi Riva - 35 gols

O jogador com mais gols pela Itália é Luigi Riva, com 35 gols em apenas 42 jogos disputados pela Seleção Italiana. O atacante venceu uma Eurocopa, em 1968, com a equipe, vestindo as cores da Azzurri entre 1965 e 1974.