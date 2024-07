Danilo reclama com árbitro do jogo, Jesús Valenzuela (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 11:27 • Califórnia (EUA)

O empate em 1 a 1 entre Brasil e Colômbia, pelo fechamento da fase de grupos da Copa América, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Quando a Seleção vencia pelo placar mínimo, Vini Jr foi derrubado na área pelo lateral Muñoz, mas Jesús Valenzuela - e o VAR - entenderam como lance de jogo.

As reclamações pela marcação da autoridade máxima do confronto foram muitas. Com o 2 a 0, os comandados de Dorival Júnior precisariam apenas segurar a vitória para garantir a liderança do grupo D, mas sofreram o empate e ficaram em segundo, complicando o chaveamento ao enfrentar o Uruguai nas quartas de final.

Entretanto, esta não foi a única vez que o Brasil foi prejudicado por erros de arbitragem. Relembre com o Lance! outras ocasiões em que decisões acabaram atrapalhando a Amarelinha em competições de alto nível.

1️⃣🔰 Brasil 1x2 Bélgica - Copa do Mundo de 2018

Na fresca memória de muitos torcedores, o fatídico lance do Mundial da Rússia brilha ao falar em momentos de prejuízo. Na segunda etapa de jogo, a Seleção perdia por 2 a 0, quando aos nove minutos, Gabriel Jesus driblou Kompany e foi atingido por um carrinho do zagueiro. O sérvio Milorad Mazic não viu o contato entre os jogadores, e o VAR, comandado pelo italiano Daniele Orsato, fez vista grossa em relação ao lance, muito devido à finta do atacante ter sido em direção à linha de fundo.

2️⃣🔰 Brasil 0x1 Peru - Copa América de 2016

A Era Dunga, dividida em duas temporadas, teve o último capítulo manchado também por um erro absurdo. A Seleção, mesmo jogando mal, precisava apenas de um empate para se classificar. Porém, no segundo tempo, Ruidíaz aproveitou cruzamento de Polo e usou o braço direito para colocar a bola no fundo das redes. Jogadores brasileiros fizeram forte pressão sobre o árbitro uruguaio Andrés Cunha, mas o tento foi validado após conversa com um de seus auxiliares. A derrota, além de derrubar o Brasil na fase de grupos, matou de vez o trabalho do capitão do tetra.

Ruidíaz comemora gol marcado com erro de arbitragem sobre o Brasil (Foto: A. CLARY / AFP)

3️⃣🔰 Brasil 2x3 Itália - Copa do Mundo de 1982

A Tragédia do Sarriá deixou marcas tristes na memória dos que estavam vivos para ver uma das maiores gerações de todos os tempos do Brasil cair diante de um iluminado Paolo Rossi. Poderia ter sido diferente, quando Zico invadiu a área e, tendo sua camisa rasgada por um puxão de Claudio Gentile, finalizou mal para defesa de Dino Zoff. Abraham Klein, dono do apito, errou ao não marcar a penalidade, em atuação altamente contestável: deixou de dar um pênalti claro de Luizinho em Rossi, além de anular de forma equivocada o que seria o quarto gol da Azzurra por impedimento.

Zico mostra sua camisa rasgada a Klein (Foto: Reprodução TV Sfide)

4️⃣🔰 Brasil 1x1 Suécia - Copa do Mundo de 1978

Quatro anos antes, o mesmo craque seria vítima de uma decisão arbitrária. No último lance da estreia, Zico aproveitou escanteio de Nelinho e acertou um peixinho para colocar a Seleção em vantagem. Porém, no ato da cabeçada, o árbitro galês Clive Thomas apitou o final da partida, gerando muitas reclamações logo na abertura de um Mundial altamente duvidoso pelos favorecimentos à Argentina, dona da casa que viria a ser campeã.