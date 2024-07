Dorival lamenta pênalti não marcado a favor do Brasil: ‘Seria diferente’

Dorival lamentou o resultado (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 01:28 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira ficou no empate com a Colômbia nesta terça-feira (2), pela 3ª rodada do Grupo D da Copa América. Os gols do jogo foram marcados por Raphinha e Muñoz. Após do jogo, o técnico da Seleção, Dorival Júnior, falou como a não marcação de um pênalti em Vinícius Júnior mudou os rumos do jogo.

– Naquele momento (do pênalti não marcado) seria 2 a 0, com a equipe que temos, independente das coisas não estarem saindo como gostaríamos, seria diferente. Logo em seguida levamos o gol de empate. Para mim, foi decisivo. No estádio, só ele (árbitro) e a equipe do VAR não viram a penalidade. Brasil foi prejudicado, temos de ser realistas, o fato aconteceu, não foi criação. Com um resultado ampliado, as movimentações da partida seriam outras, a Colômbia teria de se expor mais – comentou.

– Porém tínhamos 1 a 0 ao nosso favor, quando uma jogada que poderia nos dar o segundo gol nos tira a possibilidade de administrar de outra forma o resultado. Temos de pesar várias coisas, temos de melhorar, estamos trabalhando, em muitos aspectos as coisas evoluíram. De repente, num momento ou outro teremos uma dificuldades maior em razão deste processo natural, que ninguém escapa – declarou o técnico.

– É um processo, ninguém queima etapas, não sai da figura A para a F sem passar pela B. Vai ter partidas como a da Costa Rica, bons momentos como contra Paraguai, não tão bons contra Colômbia. Espero que a equipe continue crescendo nestes comportamentos fundamentais, assim como oscilaremos em outros mais, só se tira com treinos e jogos. Vai nos mostrando erros, acertos, defeitos. É natural na formação de qualquer grupo. Tivemos ótimos dias de preparação, porém não o suficiente para que tenhamos um time que cumpra com todos os detalhes e que não sofra em momento nenhum, a evolução será clara com o passar dos jogos e dos trabalhos – completou.

Sobre enfrentar o Uruguai, Dorival mostrou preocupação, mas acredita que qualquer adversário seria complicado.

– Acho que os desafios vão acontecer, ou estamos imaginando que jogar com o Panamá seria simples, fácil e tranquilo? Dificuldades acontecerão. Os adversários também nos respeitam e sabem que se não jogar no limite, passar do Brasil é difícil. Hoje não nos venceram, isso é um fato importante. Temos qualidade para sair de um momento como esse, de uma partida com contestações, para jogar uma grande partida em alguns dias. O Uruguai vive grande momento. Hoje três equipes se destacam: Argentina, Uruguai e Colômbia, além da Venezuela. Mas a seleção brasileira é a seleção brasileira. Algumas correções vão acontecer- finalizou.

A partida

Fraco. Essa é a definição do futebol da Seleção Brasileira nesta Copa América. Após jogar mal contra a Costa Rica e o Paraguai (sim), o Brasil escutou até gritos de olé da torcida colombiana.

No primeiro tempo, até parecia que o Brasil iria bem. No início, Raphinha abriu o placar com um gol de falta sensacional. Depois de um pênalti não marcado em Vinícius Júnior, Munoz, no fim do primeiro tempo, empatou o jogo.

No segundo tempo: nada. O Brasil não produziu. Burocrático, rifava a bola a todo momento e quase não teve chances. A equipe ainda saiu no lucro, já que Borré desperdiçou uma chance clara. No fim, Andreas quase definiu o jogo, mas não deu certo.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29 de julho de 2024, às 22h;

📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA);

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN);

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN);

📺 VAR: Mauro Vigliano (ARG).

⚽ Gols: Raphinha (11' do 1ºT) e Muñoz (47' do 1ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Danilo, Bruno Guimarães, João Gomes e Vini Jr (BRA); Deiver Machado e Lerma (COL);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes (Ederson) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vini Jr.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Deiver Machado (Mojica); Lerma, Richard Ríos (Mateus Uribe) e Jhon Arias; James Rodríugez (Carrascal), Córdoba (Borré) e Luis Díaz (Sinisterra).