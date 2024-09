Pedro compara trabalhos de Dorival e Tite na Seleção

Pedro é atacante da Seleção paras as Eliminatórias (Foto: Reprodução/CBF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 15:16 • Curitiba (PR)

Desde junho de 2023 sem ser convocado, Pedro volta à Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante do Flamengo participou da entrevista coletiva da Seleção, nesta terça-feira (3), que ocorreu após o treino da equipe brasileira.

Ao ser questionado sobre as diferenças entre o técnico da Seleção e Tite, ex-comandante da amarelinha e o atual do Flamengo, Pedro exalta trabalho de ambos, mas destaca que cada um tem próprio estilo de jogo.

- São dois grandes técnicos que tenho o prazer de trabalhar. Cada um tem a sua característica, o seu jeito de trabalhar. São dois grandes treinadores que conseguem ter a liderança de todo o grupo, incluir os jogadores na mesma ideia - comentou.

Sob comando de Dorival na Seleção, o camisa 9 comenta sobre expectativas ao reencontrar o treinador, e se mostra positivo sobre seu papel com a amarelinha nos jogos contra o Equador e Paraguai, pela sétima e oitava rodadas das Eliminatórias.

- Foi muito bom esse reencontro não só com ele, mas com toda a comissão. Espero que seja mais um ciclo vitorioso. Ainda não tivemos esse papo sobre time, chegamos ontem e foi um dia muito corrido. Estou feliz por estar aqui, espero que possamos fazer um grande trabalho e levar a Seleção a conquistar grandes coisas - afirmou Pedro.

Dorival foi treinador do Flamengo em 2022 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Durante a coletiva, Pedro relembra os momentos com Dorival no Flamengo e elogia o treinador, com quem teve muitos triunfos e conquistou títulos, como Copa do Brasil e Libertadores de 2022.

- Ele chegou ao Flamengo em um momento onde não vinha tendo sequência de jogos e foi importante para ele me ajudar muito. Espero que aqui na Seleção possamos ter um mesmo ciclo vitorioso, como tivemos no Flamengo. O Dorival venceu por onde passou e aqui não será diferente. Estar na Seleção após o nascimento das minhas filhas é especial e não é fácil. São bem novinhas, mas é gratificante e vou dar o melhor também por elas - concluiu o atacante.

Com os treinos iniciados, a Seleção Brasileira entra em campo contra o Equador nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba. Nesta Data Fifa, o Brasil também enfrentará o Paraguai na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília).