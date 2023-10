- Minha transição para o futebol italiano foi essencial para a minha carreira, não tive sequência no Corinthians, ir para lá me ajudou a pegar confiança, crescer como pessoa, entender o futebol italiano, que é mais tático. Quando jogava no Brasil, me falavam que eu era defensivo. Na Itália, dizem que sou ofensivo. Espero trabalhar as duas partes para ser o mais completo possível.