Foi a primeira vez que o atleta do Fogão teve o seu nome lembrado pela seleção nacional, mesmo estando no radar desde a primeira lista fechada por Diniz. Ele se junta ao goleiro Lucas Perri, seu companheiro no Botafogo e que também é estreante na Amarelinha. Perri foi chamado após Bento, do Athletico-PR, sofrer uma lesão na coxa direita.