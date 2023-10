A Seleção Brasileira treinou em Montevidéu-URU na tarde deste domingo (15), de olho no duelo com o Uruguai, nesta terça-feira (17), pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o time titular de Fernando Diniz terá novidades, já que o treinador apontou três mudanças para o clássico sul-americano.