- O ambiente é sempre importante, principalmente quando você vai para uma Copa do Mundo, tem que ser o ambiente melhor possível, os jogadores sempre brincando, se divertindo, a gente sabia da responsabilidade que era uma Copa do Mundo, mas os jogadores levavam aquilo como se estivessem em seus clubes, com brincadeira, era um ambiente muito legal, só que quando se ganha, se fala do ambiente, em 1998 tivemos um ótimo ambiente também, mas perdemos, então é claro que se fala mais quando se consegue a vitória, se consegue o título, o ambiente de 1998 e de 2002 foi a mesma coisa, chegamos em duas finais, mas uma perdemos e outra ganhamos. Sempre falo que o ambiente é fundamental, e o Felipão soube levar esse ambiente tranquilamente, soube levar os grandes nomes, unir o grupo, com todos, então o ambiente era muito legal - disse, na época.