Paquetá é advertido por não colaborar com investigação sobre apostas

A Comissão Reguladora independente da federação de futebol da Inglaterra (FA) advertiu e repreendeu formalmente Lucas Paquetá por não colaborar com a investigação sobre seu suposto envolvimento com apostas esportivas. O meio-campista do West Ham foi considerado culpado por duas violações da Regra F3, que determina a obrigação de responder a perguntas e fornecer informações durante processos de apuração.

Paquetá, no entanto, já havia sido absolvido em julho das acusações de manipulação de resultados. Conforme a comissão, ele deixou de cooperar com a FA em 11 de setembro e 10 de novembro de 2023, ao não atender pedidos de esclarecimento. O relatório aponta que a punição inicial seria uma multa, mas foi reduzida para advertência diante das circunstâncias apresentadas.

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham contra o Tottenham, pela Premier League (Foto: Benjamin Cremel/AFP)

Justificativas e contexto da decisão

A decisão levou em conta fatores como o conhecimento limitado de inglês do jogador e sua falta de treinamento jurídico, que o fizeram seguir integralmente as orientações dos advogados designados pelo West Ham. O órgão também observou que a federação inglesa "não demonstrou interesse" em ouvir o atleta em uma segunda entrevista, apesar de ele ter prestado depoimento e disponibilizado o celular para análise em dezembro de 2023.

O histórico disciplinar limpo de Paquetá foi outro ponto considerado pela comissão, que classificou como "significativo" o impacto que uma multa teria sobre o atleta. O documento também reconhece o estresse mental enfrentado pelo jogador, destacando a percepção de que sua carreira poderia ter chegado ao fim caso as acusações de manipulação fossem confirmadas.

A FA confirmou que não recorrerá da absolvição de Lucas Paquetá no caso principal. Pela decisão final, 90% dos custos do processo serão pagos pela federação inglesa, e os 10% restantes ficarão sob responsabilidade do jogador brasileiro.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Chelsea, na Premier League (Foto: Henry Nicholls/AFP)

