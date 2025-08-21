O atacante André Silva vive grande fase pelo São Paulo. Titular da equipe, ele marcou o gol do Tricolor no empate com o Atlético Nacional, nesta terça-feira (19), pela Conmebol Libertadores. O momento positivo do jogador, inclusive, o faz alimentar sonhos mais altos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em 42 partidas na temporada, sendo 27 como titular, André Silva marcou 14 gols e distribuiu quatro assistências, participando diretamente de um gol a cada 135 minutos. Com média de 1,7 finalizações por jogo, sendo 0,6 delas no alvo, precisou de 5,2 tentativas para balançar as redes. Além disso, criou cinco grandes chances, registrou 0,6 passes decisivos por partida e converteu 45% das oportunidades claras. Sofrendo em média 0,8 faltas por jogo. Isso, segundo o jogador, o coloco como meta o sonho de defender a Seleção Brasileira.

— Seleção Brasileira é o sonho de qualquer jogador. Esse sonho, não só em mim, mas em toda a minha família, é muito vivo. Vamos deixar nas mãos de Deus. Se for para ser, vai acontecer da melhor maneira possível. Continuo fazendo meu trabalho, sempre na expectativa de uma oportunidade — disse André Silva em entrevista à ESPN.

continua após a publicidade

Natural de Taboão da Serra (SP), André Oliveira Silva iniciou no Atlético Diadema e passou por empréstimos ao Shakhtar Donetsk B e Internacional antes de seguir, em 2017, para o Rio Ave, em Portugal. Depois, destacou-se no Arouca com gols e atuações marcantes, incluindo um golaço do meio de campo contra o Gil Vicente, eleito o mais bonito do Campeonato Português 2021/22. Em 2022, transferiu-se para o Vitória de Guimarães, onde atuou na Conference League e defendeu o clube nas últimas temporadas.

André Silva está em alta no São Paulo (Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc)

Em 2024, chegou ao São Paulo para fazer sombra ao atacante Jonathan Calleri. No geral, soma 85 partidas, sendo 49 como titular, com 22 gols e 7 assistências, participando de um gol a cada 154 minutos. O atacante registra média de 1,4 finalizações por jogo (0,5 no alvo) e precisa de 5,4 chutes para balançar as redes. Também criou 6 grandes chances, distribui 0,5 passes decisivos por partida e converteu 47% das oportunidades claras que teve, além de sofrer em média 0,7 faltas por jogo.

continua após a publicidade

— É uma transição diferente. O futebol europeu é diferente do nosso aqui na América do Sul. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores são competições totalmente diferentes da Europa. Lá eu tinha um nível de jogo muito diferente. Tive que me adaptar e creio que me adaptei muito rápido. Sou um jogador que tem essa facilidade. Nesse ano, eu estou mostrando isso com 14 gols e espero fazer muito mais. Quero continuar contribuindo. Sinto que ainda preciso entender mais o jogo no Brasil. Estou muito feliz e agora é seguir trabalhando — finalizou.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

O que vem por aí no São Paulo?

O São Paulo vai conhecer o adversário das quartas de final nesta quinta-feira, no confronto entre Botafogo e LDU. O Tricolor volta a campo no domingo, dia 24, contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.