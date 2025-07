Ancelotti pede e Seleção Brasileira tem novo integrante na comissão técnica

A comissão técnica de Carlo Ancelotti tem um novo integrante. O italiano Luigi Vito La Sala vai se integrar à Seleção Brasileira a partir da próxima Data Fifa. La Sala já trabalhou com o treinador em clubes como Parma-ITA, Chelsea-ING, Paris Saint-Germain-FRA e Real Madrid-ESP, sempre exercendo funções ligadas à análise tática e observação de adversários.

continua após a publicidade

Após mudança no Instagram, CBF trabalha para ter grade de programação no Youtube; entenda

La Sala será observador técnico, com foco na análise detalhada das seleções que o Brasil enfrentará ao longo do ciclo até a Copa do Mundo de 2026. Ele ficará encarregado de estudar o funcionamento tático dos adversários, identificar padrões de jogo, levantar dados sobre estratégias utilizadas e mapear os principais pontos fortes e fracos das equipes. Esses relatórios serão fundamentais para embasar o planejamento da comissão técnica antes de cada compromisso da Seleção.

Além da análise coletiva das seleções rivais, La Sala também terá uma função específica no acompanhamento individual de atletas das seleções estrangeiras, criando perfis detalhados que serão utilizados por Ancelotti e sua equipe para orientar decisões táticas e técnicas. Seu trabalho complementa a atuação dos analistas de desempenho já presentes atualmente na comissão técnica da Seleção Brasileira, reforçando uma abordagem cada vez mais criteriosa e científica na preparação dos jogos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A movimentação faz parte da nova estrutura que está sendo montada na CBF para dar suporte ao ciclo do treinador italiano. A Seleção Brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas em setembro, com partidas contra o Chile, no Maracanã, e diante da Bolívia, em El Alto.