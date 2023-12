Com a bola rolando, o desempenho também não é positivo. Fernando Diniz assumiu interinamente a equipe, mas os resultados não agradam: em seis jogos, são apenas duas vitórias e uma série de marcas negativas. Presente em evento da Champions League, organizado pela HBO Max, o ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo com a Seleção, concedeu entrevista ao Lance! e falou um pouco sobre a situação.