Por fim, um quarto treinador com trabalho questionável foi Luiz Felipe Scolari. Apesar do título de 2002, Felipão conduziu a Seleção entre 2012 e 2014 a uma Copa das Confederações inspirada, mas uma Copa do Mundo ruim e um vexame indelével na história do futebol mundial: o 7 a 1 sofrido para a Alemanha em 2014.