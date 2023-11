Apesar do pouco tempo no comando da Seleção Brasileira, apenas cinco jogos, Fernando Diniz alcançou marcas negativas que colocam ainda mais pressão sobre o seu trabalho. O Brasil vem de duas derrotas consecutivas para Uruguai e Colômbia. A última vez que isso aconteceu foi na Copa do Mundo de 2014, quando o time perdeu em sequência para Alemanha e Holanda, por 7 a 1 e 3 a 0, respectivamente.