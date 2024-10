Entenda como meme ajudou Raphinha a brilhar no Barcelona

Raphinha é o principal jogador do Barcelona na atual temporada (Foto: Josep Lago/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 10:36 • Barcelona (ESP)

Após uma primeira temporada aquém do esperado, Raphinha vive, hoje, o seu melhor momento no Barcelona, e um dos motivos para sua virada de chave foi um vídeo no TikTok. Veja como um simples vídeo fez com que o brasileiro se transformasse em um dos melhores jogadores do mundo na atualidade.

Entenda a história

Antes do início da atual temporada, David Suárez, um dos influenciadores de futebol com mais seguidores na Espanha, comprou uma camisa do Barcelona com o nome de Nico Williams Jr - jogador que havia se destacado na campanha da seleção espanhola na Euro 2024 -, com o número 11 (o mesmo usado por Raphinha).

O "tiktoker" deu como certa a contratação, e disse que foi o primeiro a ter a camisa de Nico Williams. No entanto, a negociação não foi para frente e o jogador acabou ficando no Athletic de Bilbao. Na época, Raphinha chegou a comentar com emojis de risadas em suas redes sociais, ironizando a atitude de David Suárez.

David Suárez, com a camisa de Nico Willliams do Barcelona (Foto: Reprodução/Internet)

Recentemente, em uma entrevista antes da partida contra o Bayern, pela Champions League, Raphinha revelou que ficou incomodado e tratou o vídeo do "tiktoker" como um ato de desrespeito.

Entretanto, o brasileiro, ao invés de se deixar levar pelas críticas, passou a se dedicar muito mais nos treinamentos, para provar que merecia a titularidade do Barcelona. Em pouco tempo, Raphinha não só cavou seu lugar no "onze inicial", como virou o capitão da equipe catalã e se transformou em um dos melhores jogadores do mundo.

Desempenho na atual temporada

Raphinha é o principal assistente do Barça e segundo maior goleador, só atrás do Lewandowski (com nove gols e oito assistências em 13 jogos), além de ser o segundo jogador com mais minutos, atrás apenas de Koundé.

As boas atuações lhe renderam o prêmio de melhor jogador do mês de agosto da La Liga e dois troféus de MVP da Champions League, contra Young Boys e Bayern.

Raphinha comemora gol contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Agora, a meta de Raphinha e manter a boa fase para que ela ajude tanto o Barcelona quanto a Seleção Brasileira a reconquistarem o prestígio internacional, com um título da Champions League e Copa do Mundo, respectivamente.

