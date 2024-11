Raphinha comemora gol pelo Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 13:30 • Catalunha (ESP)

Raphinha vive um momento iluminado pelo Barcelona. O brasileiro deu sequência à ótima fase vivida sob o comando de Hansi Flick, e voltou a balançar as redes no futebol espanhol, desta vez diante do Espanyol, em clássico catalão válido pela 12ª rodada de La Liga.

➡️ Filho de Simeone garante vitória do Atlético de Madrid em La Liga

Atuando em uma função diferente da que exercia em seus anos anteriores no clube, o camisa 11 é o vice-artilheiro de sua equipe no Campeonato Espanhol 2024-25, com sete gols em 12 partidas. Apenas o centroavante Lewandowski, com 14, encontrou mais vezes o caminho da baliza.

Nas redes sociais, torcedores do Barcelona enlouqueceram com mais um tento anotado por Raphinha. Houve até quem chamasse o atacante de "melhor jogador do mundo". Confira abaixo algumas das reações do público:

GOL DO MELHOR DO MUNDO!!!! RAPHINHA NELES!! pic.twitter.com/TEztbBh9D2 — Barcelona Da Depressão | Fã (@BarcaDepressaoo) November 3, 2024

Raphinha nesse começo de temporada:

🏟️15 jogos

⚽️11 gols

🅰️ 9 assistências



O melhor jogador do mundo é brasileiro! pic.twitter.com/I8pZNICSlm — Barcelona Da Depressão | Fã (@BarcaDepressaoo) November 3, 2024

Three things in life are certain: death, taxes, and Raphinha scoring for Barcelona 🤩🔵🔴 pic.twitter.com/aJpfy1pKqG — OneFootball (@OneFootball) November 3, 2024

Tradução: "Três coisas são certas na vida: a morte, as dívidas e Raphinha marcando pelo Barcelona".

Raphinha não é tão bom quanto Vini, Estevão e outros, nunca vai ser um craque.



Mas é um excelente jogador e tem aquilo que o Brasileiro e o futebol gosta, é um jogador criativo, tenta muito o diferente.

Ansioso pra ver jogando na copa. https://t.co/S9YcThs890 — o mais chato João de todos (@MrDubigode) November 3, 2024

Raphinha virou uma espécie de Ronaldinho gaucho do nada mané, jogando demais, o Barcelona todo jogando o fino da bola. — Dion Guilherme (@Dionguilherme3) November 3, 2024

🥅 O GOL DE RAPHINHA PELO BARCELONA

Os blaugranas já venciam o dérbi local com gol de Dani Olmo. Aos 23', a jovem promessa canterana Marc Casadó achou um grande passe para Raphinha, que, partindo da direita para o meio, correu para alcançar a bola e se esticou com um leve toque de cobertura para superar o goleiro Joan García. Nem mesmo o choque entre os dois foi suficiente para impedir o tento.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 15 jogos realizados na temporada, o atacante tem números impressionantes, com 11 gols e 9 assistências (média de 1,33 participação em gol por jogo em 2024-25). A contribuição é direta para a liderança dos catalães em La Liga, evoluindo o desempenho após uma temporada sem títulos sob o comando de Xavi em 2023-24.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona em La Liga (Foto: Josep Lago / AFP)