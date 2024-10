Raphinha explica fator crucial para salto de desempenho no Barcelona

Raphinha comemora gol marcado sobre o Bayern de Munique em vitória do Barcelona na Champions League (5) (Foto: Lluis Gene/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 15:13 • Barcelona (ESP)

Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção, é um dos melhores brasileiros em atuação no futebol europeu. Sob o comando de Hansi Flick, o atleta parece viver uma temporada de salto de desempenho na carreira e já soma 14 participações em gols em 2024-25, líder do time na estatística. O momento é melhor do que nunca e o jogador abriu o jogo sobre os fatores que guiaram essa virada de chave.

Raphinha abre o jogo sobre salto na carreira

A adaptação a uma nova metodologia nem sempre acontece de forma natural. Com a saída de Xavi no final da temporada passada, Hansi Flick assumiu o comando técnico blaugrana, e Raphinha precisou trabalhar para conquistar a confiança do alemão. Em entrevista ao canal de YouTube "LoSimpleNoVale", Raphinha revelou como "ganhou" o novo professor:

-Eu disse que tinha certeza de que, com uma semana de trabalho com o novo treinador, ele iria se apaixonar por mim. Já fiz isso em todos os clubes em que estive.

A temporada de Raphinha é especial em diversos sentidos. Com lesões no elenco, o brasileiro recebeu a oportunidade de ser o capitão da equipe, e abraçou a chance. Para ele, é uma responsabilidade grande lidar com os outros atletas, especialmente os mais novos.

-É importante que os jovens se sintam apoiados pelos mais velhos e é isso que eu faço. Procuro ajudar toda a gente... a braçadeira faz-me sentir amado, mas sempre fui assim.

Para entender a chave do atual sucesso, entretanto, é preciso retomar a temporada 2023-24, quando o Barcelona viveu um dos piores anos da história recente. Assim como outros grandes nomes da equipe, Raphinha foi cobrado ao final de um ano sem conquistas e a saída do clube chegou a ser ventilada por veículos espanhóis.

Porém, para o atacante e para o elenco, essa foi a motivação principal para o salto observado na atual temporada:

-Mesmo que chegue o melhor treinador do mundo, se os jogadores não estiverem dispostos a trabalhar, não ganharão nada. Não ganhar nada na temporada passada nos fez chegar este ano com uma mentalidade diferente. por cento e não conseguimos nada, agora temos que dar 200 por cento.

O Barcelona é o atual líder de LA LIGA, com 30 pontos, seis a mais que o vice-colocado Real Madrid. Além disso, o time do brasileiro tem apenas duas derrotas na temporada. Na Champions League, a equipe culé briga por uma vaga direta à fase de mata-mata., com seis pontos em três partidas.

