Neymar terá curta sequência de partidas antes de convocação da Seleção Brasileira

Neymar em aquecimento pelo Al-Hilal (Foto: Adel Al-Naimi/AFP)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 22/10/2024 - 09:07 • Riade (SAU)

Recuperado de uma grave lesão no joelho, Neymar retornou aos gramados na última segunda-feira (22) após um ano afastado, na vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain, e aumentou a expectativa dos torcedores para a próxima convocação da Seleção Brasileira.

+ Neymar voltou! Atacante é atração no 2º tempo do jogo do Al Hilal

O camisa 10, no entanto, terá poucas oportunidades para recuperar o ritmo antes dos duelos da Amarelinha contra a Venezuela, no dia 14 de novembro, e Uruguai, cinco dias depois. Das cinco partidas que o Al Hilal vai disputar até a parada para a próxima Data Fifa, Neymar só poderá participar de duas.

Três desses compromissos são válidos pelo Campeonato Saudita, competição na qual o jogador ainda não foi inscrito. O registro do brasileiro será realizado apenas em 2025.

Fora do jogo contra o Al-Taawoun, pela Liga Saudita, Neymar poderá ser relacionado apenas no dia 29 de outubro, diante do Al Tai, pela Copa do Rei Saudita. Ademais, deve estar à disposição contra o Esteghlal, do Irã, pela Champions Asiática.

Números de Neymar pela Seleção Brasileira

Com 79 gols marcados, Neymar lidera a artilharia histórica da Seleção Brasileira, com dois tentos de vantagem em relação a Pelé. Vale lembrar, no entanto, que essa conta é baseada no cálculo da Fifa, que considera apenas jogos oficiais. Portanto, desconsidera a participação do atacante nas Olimpíadas do Rio 2016.

Nas contas da Federação Brasileira de Futebol (CBF), por sua vez, o atacante do Al Hilal aparece 16 tentos atrás de Pelé, já que a entidade considera jogos contra clubes e combinados.

Com a Amarelinha, Neymar conquistou os seguintes títulos: Copa das Confederações de 2013, o Superclássico das Américas de 2011, 2012, 2014 e 2018, e os Jogos Olímpicos de 2016.

Neymar durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre a lesão de Neymar

A última partida de Neymar aconteceu ainda em 2023. Em outubro do ano passado, o atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Dias depois, o atleta realizou procedimento cirúrgico e iniciou processo de recuperação. Após período de transição física nas últimas semanas, Neymar participou das atividades com o restante do elenco no domingo (20) e foi relacionado por Jorge Jesus para o confronto válido pela Liga dos Campeões da AFC.