Filha de Neymar aparece em momento fofo nas redes sociais; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 20:38 • Rio de Janeiro

O retorno de Neymar aos gramados, nesta segunda-feira (21), foi marcado por um momento fofo nas redes sociais. Mavie, a filha do atleta com a influenciadora Bruna Biancardi, apareceu apoiando o pai. Após se recuperar de lesão, o atacante voltou a jogar na partida entre Al-Hilal e Al Ain, pela Champions League da Ásia, no Estádio Hazza bin Zaye.

Para a ocasião, a criança esteve uniformizada com uma camisa de Neymar. O registro do momento foi publicado pelo padrinho de Mavie, Léo Venditto, nas redes sociais. Bruna Biancardi chegou a compartilhar a publicação no próprio perfil. Essa foi a primeira vez que a filha do atacante apareceu com a camisa do Al-Hilal.

A filha do jogador nasceu há um ano, período em que ele se recuperava de uma lesão. O camisa 10 rompeu o ligamento anterior e do menisco em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no último dia 17 de outubro de 2023. O incidente o afastou dos gramados durante a última temporada. Veja o registro de Mavie abaixo:

Mavie, filha de Neymar, em registro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

A partida

Em jogo maluco, o Al-Hilal venceu o Al Ain, por 5 a 0, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Os gols da equipe de Neymar foram marcados por Renan Lodi, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari, três vezes, enquanto Rahimi, também com um hat-trick, e Sanabria marcaram os gols do time adversário.

O brasileiro entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e quase balançou as redes. Após tabelar com Mitrovic, o brasileiro bateu com perigo para o gol defendido por Eisa, que resvalou na bola e evitou o sexto gol.