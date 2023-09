De acordo com a nota divulgada pela entidade, os brasileiros foram para a piscina do hotel onde estão instalados após sentirem os abalos enquanto estavam em seus quartos, mas retornaram para os aposentos uma hora depois do ocorrido. O terremoto aconteceu às 23h do horário local (19h de Brasília). Confira a nota da Confederação Brasileira de Futebol: