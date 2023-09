Os brasileiros venceram os dois primeiros compromissos com o novo comandante, que também marcaram o início das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026, em três países da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México. Além do confronto diante do Peru, fora de casa, o Brasil jogou, e venceu, a Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, na sexta-feira (9).