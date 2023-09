Ao entrar em campo com a Seleção Brasileira, nesta terça-feira (12), diante do Peru, em Lima (PER), Neymar se tornou o segundo jogador que mais vestiu a Amarelinha na história. Agora são 126 jogos pelo Brasil. igualando Daniel Alves, e o foco passa a ser o pentacampeão Cafu, que lidera a lista com 142 duelos no selecionado nacional.