Em entrevista coletiva após a vitória, o técnico do Brasil analisou o contexto geral somando a partida diante da Bolívia. No entanto, admitiu que o embate com a seleção peruana não foi tão bom quanto a apresentação em Belém, na sexta-feira (8). De acordo com sua avaliação, além de a equipe ter acelerado as jogadas, o campo do Estádio Nacional do Peru acabou atrapalhando o melhor futebol.