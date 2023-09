O Craque Neto não deixou de se posicionar após a atuação ruim do Brasil na vitória por 1 a 0 sobre o Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Embora tenha sido econômico nas palavras, não deixou de ser polêmico. O ex-jogador criticou a CBF e disse que o dinheiro dita as regras dentro da Seleção Brasileira.