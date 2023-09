A Seleção Brasileira sofreu, mas venceu o Peru por 1 a 0, nesta terça-feira (12), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A atuação em Lima acabou frustrando o torcedor canarinho, que se empolgou após a goleada sobre a Bolívia, na sexta (8). Mas o gol do Brasil acabou saindo já no fim do jogo, com Marquinhos, aos 45 minutos do segundo tempo.