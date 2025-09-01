Na Granja, Ancelotti começa a definir quem vai para a Copa do Mundo

TERESÓPOLIS - Não é exagero dizer que a Copa do Mundo de 2026 para parte da Seleção Brasileira começa a partir das 16h desta segunda-feira (1º), quando o técnico Carlo Ancelotti comandará o primeiro de sete treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Há uma semana, o treinador italiano declarou, logo após anunciar os convocados para os jogos com Chile e Bolívia, que já tem “14, 15 jogadores que hoje eu posso pensar que vão estar na Copa”. E é a partir desta segunda que os demais terão a chance de demonstrar que também merecem uma vaga.

A lista tem algumas novidades, como o atacante Kaio Jorge, que vive grande fase no Cruzeiro, e Samuel Lino, que não teve o nome anunciado por Ancelotti na segunda-feira passada, mas ganhou a chance no sábado, após o corte de Matheus Cunha. Os dois atacantes precisarão apresentar o melhor futebol nos próximos nove dias, já que buscam vaga num setor que, segundo o próprio treinador, não faltam opções.

Os treinos no CT da Seleção também marcam o retorno de Lucas Paquetá. O meia ainda não havia sido convocado este ano porque a CBF aguardava o resultado da investigação por suposta má conduta em relação a apostas esportivas. O jogador foi absolvido das acusações no final de julho.

— Não conheço ele (Paquetá), quero conhecê-lo. Tem qualidades técnicas, é um meia muito importante, que pode jogar em diferentes posições no campo. Quero aproveitar esse tempo para conhecer melhor — afirmou Ancelotti no dia da convocação.

Nesse domingo, o meia do West Ham marcou de pênalti na vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela 3ª rodada da Premier League.

Ancelotti deverá ter Seleção completa para o primeiro treino

A previsão da comissão técnica da Seleção Brasileira é de que o primeiro treino na Granja Comary aconteça já com elenco completo, mas é possível que alguns jogadores façam apenas atividades físicas. Tudo vai depender da logística de chegada dos atletas.

O atacante Estêvão se apresentou no CT em Teresópolis ainda na manhã de domingo. Marquinhos e Bento, por sua vez, chegaram à noite. Todos os demais jogadores são aguardados ao longo desta segunda-feira.