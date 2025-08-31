Campeão do Mundo é sincero sobre Neymar na Seleção: ‘A realidade é outra’

Um dos responsáveis por levar o craque Neymar ao PSG, em 2017, o ex-diretor de futebol, Leonardo, participou do Programa “Bola da Vez”, da ESPN, e falou sobre o atual momento do craque, em especial sobre a ausência dele na Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo o Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, não é preciso dar tanta importância para a situação do camisa 10. Leonardo reforçou que para Neymar voltar a Seleção Brasileira será preciso passar pela avaliação de Carlo Ancelotti, mesmo sendo um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

- Ele vai convocar o Neymar, mas acho que a gente não pode dar tanta importância a essa situação dele. Vou ser bem sincero, se um jogador não está bem, ele não está bem, não adianta forçar ele. Neymar foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas a realidade hoje é outra, que eu acredito que o Ancelotti será super lúcido para julgar se isso vai trabalhar ou não o trabalho de preparação para a Copa do Mundo - disse Leonardo.

continua após a publicidade

Neymar ficou de fora da lista de 23 convocados para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na terceira colocação da tabela, com 25 pontos, e já garantida no Mundial, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, cidade localizada a 4 mil metros de altitude e considerada a segunda maior do país.

Números de Neymar pela Seleção:

128 jogos (123 titular)

79 gols

57 assistências

78 minutos para participar de gol

Campeão Copa das Confederações FIFA 2013

Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016

continua após a publicidade