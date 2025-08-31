Seleção Brasileira: Estêvão é o primeiro a chegar à Granja Comary

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira começa a se preparar para os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (1º de setembro), mas os primeiros jogadores já começaram a chegar à Granja Comary, em Teresópolis, neste domingo. Estêvão, do Chelsea, foi o primeiro a aparecer no CT da Seleção, enquanto Marquinhos (PSG) e Bento (Al-Nassr) são esperados ainda esta noite.

A previsão é de que todos os convocados estejam na Granja Comary nesta segunda-feira, o que abre a possibilidade de o técnico Carlo Ancelotti ter o grupo completo já para o primeiro treino, que acontece no fim da tarde.

O treinador irá comandar três atividades com bola antes da partida com o Chile, que acontece na quinta-feira (4), no Maracanã. A Seleção irá deixar a Granja Comary na véspera do jogo, mas retorna no dia seguinte para mais quatro sessões de treinamento. Na segunda-feira (8), a delegação viaja à Bolívia para o último jogo pelas Eliminatórias, que acontece no dia seguinte na altitude de 4.150 metros de El Alto.

Teresópolis recebe a Seleção com tempo fechado

A primeira parte das atividades em Teresópolis deverá ser feita com temperatura amena e, possivelmente, até mesmo sob chuva. A tradicional cerração que costuma cair sobre a cidade da região serrana nesta época do ano já estava presente na tarde deste domingo.

A Seleção Brasileira principal não treinava em seu CT há quase dois anos. A última vez aconteceu em 2023, na preparação para os jogo com Argentina e Colômbia, pelo primeiro turno das Eliminatórias.

A escolha pela Granja Comary partiu do próprio Carlo Ancelotti, que se encantou com as instalações do CT da Seleção quando visitou pela primeira vez, no final de maio. A escolha pelo Maracanã para o jogo com o Chile também atendeu a um pedido do técnico.